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|رقم الخبر: 190574
|تاريخ النشر: نيسان 05, 2017
|الوقت: 19:37
|الاقسام: محليات
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اللجنة القضائية البرلمانية تصادق على لائحة التعاون القضائي مع كازاخستان
اعلن عضو اللجنة القضائية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني، محمد علي بورمختار، مصادقة اللجنة الحقوقية والقضائية في المجلس على لائحة التعاون القضائي مع كازاخستان.
وقال محمد علي بورمختار، في تصريح لوكالة انباء فارس، ان اللجنة ادرجت على جدول اعمالها، خلال اجتماعها ، مناقشة لائحة التعاون القضائي بين ايران وكازاخستان بشأن نقل المدانين وغيره وصادقت عليها.
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