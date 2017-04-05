  • الأربعاء ٨ رجب ١٤٣٨
  • الأربعاء , أبريل 05, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190574 تاريخ النشر: نيسان 05, 2017 الوقت: 19:37 الاقسام: محليات  
اللجنة القضائية البرلمانية تصادق على لائحة التعاون القضائي مع كازاخستان

اللجنة القضائية البرلمانية تصادق على لائحة التعاون القضائي مع كازاخستان

اعلن عضو اللجنة القضائية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني، محمد علي بورمختار، مصادقة اللجنة الحقوقية والقضائية في المجلس على لائحة التعاون القضائي مع كازاخستان.

وقال محمد علي بورمختار، في تصريح لوكالة انباء فارس، ان اللجنة ادرجت على جدول اعمالها، خلال اجتماعها ، مناقشة لائحة التعاون القضائي بين ايران وكازاخستان بشأن نقل المدانين وغيره وصادقت عليها.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0729 sec