اللجنة القضائية البرلمانية تصادق على لائحة التعاون القضائي مع كازاخستان اعلن عضو اللجنة القضائية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني، محمد علي بورمختار، مصادقة اللجنة الحقوقية والقضائية في المجلس على لائحة التعاون القضائي مع كازاخستان.