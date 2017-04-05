عزّى قائد الثورة الاسلامية، آية الله العظمى الامام السيد علي خامنئي، بوفاة عالم الدين الجليل السيد مهدي ابن الرضا في مدينة خوانسار بمحافظة اصفهان.

وفي برقية وجهها قائد الثورة وصف فيها السيد مهدي ابن الرضا بأنه قضى اعواما عديدة في مدينة خوانسار (محافظة اصفهان وسط ايران) في ادارة شؤون حوزتها العلمية واعداد الطلبة وكتابة المؤلفات النافعة.

وعزى قائد الثورة اهالي مدينة خوانسار المؤمنين والثوريين لاسيما اسرته وابناءه المحترمين، داعيا من الله القدير بالرحمة والمغفرة للفقيد الراحل.