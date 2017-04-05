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رقم الخبر: 190573 تاريخ النشر: نيسان 05, 2017 الوقت: 19:33 الاقسام: محليات  
قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة العلامة مهدي ابن الرضا

قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة العلامة مهدي ابن الرضا

عزّى قائد الثورة الاسلامية، آية الله العظمى الامام السيد علي خامنئي، بوفاة عالم الدين الجليل السيد مهدي ابن الرضا في مدينة خوانسار بمحافظة اصفهان.

وفي برقية وجهها قائد الثورة وصف فيها السيد مهدي ابن الرضا بأنه قضى اعواما عديدة في مدينة خوانسار (محافظة اصفهان وسط ايران) في ادارة شؤون حوزتها العلمية واعداد الطلبة وكتابة المؤلفات النافعة.
وعزى قائد الثورة اهالي مدينة خوانسار المؤمنين والثوريين لاسيما اسرته وابناءه المحترمين، داعيا من الله القدير بالرحمة والمغفرة للفقيد الراحل.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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