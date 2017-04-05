واكد العميد غيب‌ برور، في كلمة القاها خلال استقباله حشدا من كوادر المؤسسة ضرورة مضاعفة النشاطات والجهود لان التهديدات التي تواجه الثورة الاسلامية تزداد تعقيداتها ومخاطرها يوما بعد يوم وينبغي مجابهتها بصورة مناسبة.

واعتبر خطط كوادر التعبئة مرتبطة مع برامج الثورة الاسلامية، حيث ان استمرار الثورة رهن بالحضور الدائم للكوادر الثورية على مختلف الصعد وقد اثبت كوادر التعبئة هذا الحضور منذ حرب الاعوام الثمانية (التي شنها النظام العراقي السابق على ايران في عقد الثمانينات).

واكد العميد غيب برور ضرورة تعزيز التعاون بين كوادر التعبئة والاجهزة والمؤسسات الحكومية، لافتا الى استعداد مؤسسة تعبئة المستضعفين للتعاون مع الحكومة على جميع الصعد.



