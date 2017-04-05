وقال العميد حيدري، في كلمة القاها امام حشد من كوادر قيادة هذه القوة يوم الاربعاء، ان القوة البرية في الجيش ادرجت على جدول اعمالها خلال العام الجاري ادخال 5 مشاريع الى حيز التنفيذ حيث الاول فيها يتمثل بمأسسة الانتاج في القوة وتعزيز قدرات الوحدات المدرعة والمدفعية والمروحيات وغيرها، حيث توصلت الى اتفاقات مع المراكز الصناعية والجامعات وستحقق اهدافها خلال العام الجاري.

واضاف، المشروع الثاني المهم في القوة البرية يتمثل بتعزيز القوة والجهوزية القتالية لسلاح المروحيات، لافتا الى ان وضع هذا السلاح هو في مستوى ممتاز للغاية وبالنظر الى الظروف في المنطقة فان هناك حاجة ماسة للارتقاء بالمستوى القتالي والمعدات في هذا السلاح وهو ما تم اعداده وفق خطط جيدة ضمن المشاريع الخمسة للقوة.

واعتبر العميد حيدري ان الارتقاء بمعنويات الكوادر والجهوزية القتالية للقوة البرية من بين المشاريع الخمسة المهمة خلال العام الجاري حيث سيتحقق ذلك عبر اجراء المناورات والتدريبات العسكرية في أعلى المستويات.