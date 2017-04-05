جاءت تصريحات آية الله سليماني، هذه، خلال مراسم استقبال شحنة الترانزيت الاولى للسلع الباكستانية التي سيتم تصديرها الى قرغيزيا عبر الطريق السككي الايراني في محطة مدينة زاهدان (مركز محافظة سيستان وبلوجستان).

وتابع، ان العلاقات القائمة على المودة بين طهران واسلام اباد متواصلة ولم يسبق للبلدين في اي حقبة زمينة ان ابتعدا عن بعضهما البعض؛ مضيفا بالقول ان الشقيقة باكستان ومنذ انتصار الثورة الاسلامية ادت حقوق الجوار بافضل صورة مع ايران.

وفي المقابل، لفت آية الله سليماني ايضا الى مبادرات الجمهورية الاسلامية الايرانية لتكون اول بلد يقدم العون الى باكستان في مواجهة الازمات التي مرّت بها جراء السيول والكوارث الطبيعية الاخرى .

ونوّه المسؤول الايراني الى العلاقات الاقتصادية والثقافية العريقة والايجابية بين اهالي محافظة سيستان بلوجستان مع اهالي مدينة كويتية الباكستانية؛ داعيا الى النهوض بمستوى هذه العلاقات بما يليق بالطاقات التي يحظي بها البلدان.

من جانب اخر، قال مساعد محافظ سيستان وبلوجستان للشؤون الامنية والشرطية علي اصغر ميرشكاري وفي تصريح له بالمناسبة، ان العلاقات الايرانية - الباكستانية معمقة و وثيقة جدا؛ لافتا في ذات السياق الى عقد اجتماعات مشتركة كل 6 اشهر بين البلدين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ مشيرا الى زيادة المنافذ الحدودية الرسمية بين ايران وباكستان الى 3 منافذ.

ونوه ميرشكاري الى افتتاح ميناء الشهيد بهشتي في جابهار (جنوب شرق البلاد) بمشاركة الرئيس الايراني حسن روحاني قريبا؛ ودعوة رئيس الوزراء الباكستاني لحضور مراسم الافتتاح.

وفي الختام قال المسؤول في محافظة سيستان وبلوجستان انه وفقا للاتفاق بين طهران واسلام اباد سيتم زيادة التعامل التجاري المشترك من 500 مليون دولار الى 5 مليارات دولار سنويا.