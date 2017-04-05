وقد عقدت الهيئة التنفيذية المركزية لانتخابات الدورة الثانية العشرة لرئاسة الجمهورية، وبعد انتخاب اعضائه، اول اجتماع لها بحضور وزير الداخلية والمدعي العام للبلاد وأحد اعضاء هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي و7 من المعتمدين اعضاء الهيئة.

وتم في هذا الاجتماع وتنفيذا للبندين 4 و5 من المادة 31 لقانون انتخابات رئاسة الجمهورية، وبعد اجراء عملية التصويت، انتخاب "علي اصغر احمدي" بالاجماع بمنصب نائب رئيس الهيئة التنفيذية المركزية لانتخابات الدورة الثانية العشرة لرئاسة الجمهورية.

كما تم تعيين "علي بور علي مطلق" أمينا لهذه اللجنة.