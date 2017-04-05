  • الأربعاء ٨ رجب ١٤٣٨
  • الأربعاء , أبريل 05, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190568 تاريخ النشر: نيسان 05, 2017 الوقت: 19:11 الاقسام: محليات  
وزير الامن يسخر من تهديدات داعش للبلاد

وزير الامن يسخر من تهديدات داعش للبلاد

سخر وزير الامن السيد محمود علوي من تهديدات تنظيم "داعش" الارهابي الاخيرة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وعلى هامش اجتماع الحكومة الايرانية يوم الاربعاء، وفي الرد على سؤال للصحفيين حول تهديدات داعش الاخيرة ضد ايران، قال علوي، ان تنظيم "داعش" الذي بدأ يفقد السيطرة على معقله في الموصل، اخذ يفكر بالسيطرة على طهران ؟.
وفي الرد على سؤال اخر حول اعتقال مدراء بعض قنوات التليغرام في البلاد قال وزير الامن، ان الحكومة عارضت هذه الاعتقالات منذ البداية وان راي الحكومة هو حل هذه القضية بصورة ودية كي يتسنى الافراج عنهم.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0733 sec