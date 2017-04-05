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|رقم الخبر: 190568
|تاريخ النشر: نيسان 05, 2017
|الوقت: 19:11
|الاقسام: محليات
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وزير الامن يسخر من تهديدات داعش للبلاد
سخر وزير الامن السيد محمود علوي من تهديدات تنظيم "داعش" الارهابي الاخيرة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وعلى هامش اجتماع الحكومة الايرانية يوم الاربعاء، وفي الرد على سؤال للصحفيين حول تهديدات داعش الاخيرة ضد ايران، قال علوي، ان تنظيم "داعش" الذي بدأ يفقد السيطرة على معقله في الموصل، اخذ يفكر بالسيطرة على طهران ؟.
وفي الرد على سؤال اخر حول اعتقال مدراء بعض قنوات التليغرام في البلاد قال وزير الامن، ان الحكومة عارضت هذه الاعتقالات منذ البداية وان راي الحكومة هو حل هذه القضية بصورة ودية كي يتسنى الافراج عنهم.
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