وعلى هامش اجتماع الحكومة الايرانية يوم الاربعاء، وفي الرد على سؤال للصحفيين حول تهديدات داعش الاخيرة ضد ايران، قال علوي، ان تنظيم "داعش" الذي بدأ يفقد السيطرة على معقله في الموصل، اخذ يفكر بالسيطرة على طهران ؟.

وفي الرد على سؤال اخر حول اعتقال مدراء بعض قنوات التليغرام في البلاد قال وزير الامن، ان الحكومة عارضت هذه الاعتقالات منذ البداية وان راي الحكومة هو حل هذه القضية بصورة ودية كي يتسنى الافراج عنهم.



