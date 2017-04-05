اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي، علي لاريجاني، ان دعم بعض الدول للارهاب ادى الى عدم القضاء على هذه الظاهرة المقيتة بسهولة.

واشار لاريجاني خلال استقباله يوم الاربعاء، وزير الدولة السنغافوري للشؤون الخارجية والدفاعية، مالكي عثمان، الى العلاقات المستقرة والعريقة بين البلدين، معربا عن أمله في ان تؤدي زيارة الوفد السنغافوري الى ايران الى تطوير العلاقات بين البلدين.

واكد لاريجاني انه لا توجد اية قيود امام توسيع مجالات التعاون بين ايران وسنغافورة، مشيرا الى رغبة طهران في تنمية العلاقات في جميع المجالات.

ونوه رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى ضرورة ايلاء الاهتمام الى الصلات الثقافية وتطوير الروابط السياحية بين ايران وسنغافورة.

واشار لاريجاني الى اهمية القطاع الاقتصادي والاستثمار في البلدين، وقال: في الظروف الراهنة فان المنطقة تعاني الفوضى والاعمال الارهابية، وان معظم الدول تواجه هذه الازمة، وفي هذا الصدد فان بعض الدول تدعم الجماعات الارهابية، مما ادى الى عدم القضاء على التيارات الارهابية بسهولة.

وتابع قائلا: في الظروف الراهنة فان ازمة الارهاب تحولت الى قضية دولية، طبعا فان هذه القضية لها جذور مختلفة من بينها الابعاد الثقافية والسياسية والامنية والاجتماعية وينبغي معالجتها.

واكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي، ان ايران تتمتع في الظروف الاقليمية الراهنة بأمن مستديم ومستقر، وهذا الامر يشكل فرصة جيدة لتوظيف الاستثمارات واجراء التعاملات الاقتصادية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، داعياً الى تعزيز الروابط التجارية بين اايران وسنغافورة بعد الغاء اجراءات الحظر.

واعتبر لاريجاني تسهيل وتحسين الروابط المصرفية احد متطلبات توسيع العلاقات الاقتصادية، وقال: من المؤكد ان التجار ومن اجل ممارسة النشاطات الاقتصادية بين البلدين بحاجة الى تحسين العلاقات الاقتصادية، طبعا فان بعض الدول الاروبية من بينها فرنسا والمانيا وايطاليا استفادت من هذه الفرصة بشكل جيد، لكن الاميركان احيانا من خلال افتعال الاجواء السياسية يسعون الى اخافة المصارف وهذا من اساليبهم المخادعة ليعرفوا شركاتهم لابرام العقود.

واضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي: في الظروف الراهنة توجد امكانيات ومجالات جيدة للغاية للاستثمار في ايران بحيث يمكن لسنغافورة وشركاتها وتجارها الاستفادة جيدا من هذه الامور، وطبعا فمن الضروري، ان تبذل حكومتي البلدين المساعي كخطوة اولى لازالة العقبات الاقتصادية وتبسيط الامور.

من جانبه أكد وكيل وزارة الخارجية مرتضى سرمدي، بأن الأرضية متوفرة في ايران للأنشطة الاقتصادية للشركات السنغافورية ومنها الاستثمار في مجال الطاقة، مؤكداً على إزالة العقبات المحتملة وكذلك تعزيز التبادل المصرفي.

وخلال استقباله وزير الدولة لشؤون الخارجية والدفاع السنغافوري محمد مالكي عثمان في طهران قال سرمدي: انه وبعد إزالة الحظر عن الجمهورية الاسلامية الايرانية توفرت الأرضية لتطوير العلاقات والتعاون بين البلدين في جميع المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية. وأوضح انه وبعد الاتفاق النووي أعلنت الشركات الأجنبية من مختلف الدول استعدادها لتوظيف الاستثمارات في ايران، وقال: ان الأرضية متوفرة للأنشطة الاقتصادية للشركات السنغافورية في ايران ومنها الاستثمارات في مجال الطاقة.

وأكد وكيل الخارجية الايراني إرادة المسؤولين الايرانيين لتطوير العلاقات مع سنغافورة، وأضاف:انه ومع إزالة العقبات المحتملة يجدر توفير ظروف التعاون الاقتصادي والاستثماري أكثر فأكثر، حيث ان الخطوة الأهم في هذا المجال تتمثل في تعزيز التبادل المصرفي.

من جانبه، أشار وزير الدولة لشؤون الخارجية والدفاع السنغافوري، خلال اللقاء، الى الماضي الحضاري لإيران، وأعلن الاستعداد لتطوير العلاقات الثنائية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، وقال: نأمل بتوفير أرضيات تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري للشركات السنغافورية في ايران على وجه السرعة.

وقال مالكي عثمان: انه فضلاً عن التعاون الاقتصادي، فانه بالإمكان تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الثقافية والفنية والتعليمية وتبادل الأساتذة والطلبة الجامعيين. وأكد هذا المسؤول السنغافوري عزم حكومة بلاده لتسهيل الظروف للمزيد من تطوير العلاقات والتعاون الثنائي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.



