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رقم الخبر: 190566 تاريخ النشر: نيسان 05, 2017 الوقت: 18:57 الاقسام: محليات  
المجلس الأعلى الاسلامي العراقي يقيم حفلا تأبينياً في طهران
بمناسبة ذكرى استشهاد الشهيدين الصدر و الحكيم

المجلس الأعلى الاسلامي العراقي يقيم حفلا تأبينياً في طهران

* المجلس الأعلى الاسلامي العراقي يقيم حفلا تأبينياً في طهران

سيقيم المجلس الأعلى الاسلامي العراقي – ممثلية طهران حفلاً تأبينياً بمناسبة مرور الذكرى السنوية الـ 37 لاستشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر (رض) والذكرى السنوية الـ 14 لاستشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم (رض) والذكرى السنوية الثامنة لرحيل اخيه حجة الاسلام السيد عبدالعزيز الحكيم (ره) وذلك من الساعة 5:30 الى 7:30 بعد ظهر يوم الجمعة 9 رجب 1438 هـ . ق في قاعة انديشة بشارع سمية قبل جسر حافظ.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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