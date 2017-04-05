سيقيم المجلس الأعلى الاسلامي العراقي – ممثلية طهران حفلاً تأبينياً بمناسبة مرور الذكرى السنوية الـ 37 لاستشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر (رض) والذكرى السنوية الـ 14 لاستشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم (رض) والذكرى السنوية الثامنة لرحيل اخيه حجة الاسلام السيد عبدالعزيز الحكيم (ره) وذلك من الساعة 5:30 الى 7:30 بعد ظهر يوم الجمعة 9 رجب 1438 هـ . ق في قاعة انديشة بشارع سمية قبل جسر حافظ.