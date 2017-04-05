أكد نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن المجموعات المسلحة ومشغّلوها في السعودية وتركيا هم من ارتكبوا جريمة الهجوم الكيماوي في بلدة خان شيخون التابعة لمحافظة ادلب الثلاثاء.

وأشار المقداد، بحسب قناة الميادين، أن دمشق قدّمت معلومات عن إدخال جبهة النصرة الارهابية لمواد سامة إلى سوريا وتخزينها للقيام بهجوم كيماوي، قائلاً: أعطينا معلومات عن إدخال النصرة لمواد سامة إلى سوريا وتخزينها للقيام بهذا العمل.

وأكد أنه لن يكون هناك قرار في مجلس الأمن الذي سيجتمع الأربعاء (أمس)، بناء على طلب من بريطانيا وفرنسا لبحث الهجوم، مشيراً إلى أن أصدقاء سوريا كثر ويعرفون أن سوريا لا يمكن أن تقوم بهذا العمل، داعياً في الوقت ذاته المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى التعقّل وممارسة دور الوسيط النزيه وألا يكون طرفاً مع الارهاب.

كما اصدرت القيادة العامة للجيش السوري بيانًا نفت فيه نفياً قاطعاً استخدامَ أية مواد كيماوية أو سامة في بلدة خان شيخون بريف إدلب، وحمّلت المجموعات الإرهابية ومن يقف خلفها مسؤولية استخدام المواد الكيماوية والسامة والاستهتار بحياة المواطنين الأبرياء لتحقيق أهدافها وأجنداتها الدنيئة.

واشارت في بيانها الى أن المجموعات الإرهابية المسلحة دأبت على توجيه الاتهام للجيش العربي السوري باستخدام الغازات السامة ضد أفراد هذه المجموعات أو ضد المدنيين في كل مرة تفشل في تنفيذ أهداف رعاتها ومشغليها وتعجز عن تحقيق أية مكاسب ميدانية على الأرض في محاولة يائسة لتبرير فشلها والحفاظ على دعم مموليها.

وأضافت: إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تنفي نفياً قاطعاً استخدامَ أية مواد كيماوية أو سامة في بلدة خان شيخون بريف إدلب كما أنها لم ولن تستخدمها في أي مكان أو زمان لا سابقاً ولا مستقبلاً.

وتابعت: إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن الجيش العربي السوري أسمى من أن يقوم بمثل هذه الأعمال الإجرامية الشنيعة وتحمّل المجموعات الإرهابية ومن يقف خلفها مسؤولية استخدام المواد الكيماوية والسامة والاستهتار بحياة المواطنين الأبرياء لتحقيق أهدافها وأجنداتها الدنيئة.‎

* الدفاع الروسية: طائرات سورية قصفت مستودعاً للإرهابيين يحوي أسلحة كيميائية في خان شيخون

ومن جانبها خرجت وزارة الدفاع الروسية عن صمتها ودحضت جميع المزاعم التي اتهمت الحكومة السورية بشن هجوم كيميائي على بلدة خان شيخون بريف ادلب شمال غرب سوريا، مؤكّدةً أنّ القوات الجوية السورية قصفت مستودعاً للذخيرة تابعًا للإرهابيين في هذه المنطقة، يحوي أسلحة كيميائية وصلت من العراق.

وبهذا الصدد، قال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف: وفقاً لوسائل الرصد الجوية الروسية، قصفت القوات الجوية السورية عند الساعة 11:30 و12 ظهرا بالتوقيت المحلي الأربعاء، مستودعاً ضخما للذخيرة تابعا للإرهابيين في الأطراف الشرقية لبلدة خان شيخون، وكان المستودع يحوي ذخيرة ومعدات، فضلا عن العثور على مصنع محلي لإنتاج قنابل محشوة بمواد سامة.

وفي بيان له، أضاف المتحدث: إن المستودع احتوى ذخائر أسلحة كيميائية تم نقلها إلى البلاد من العراق، مشيراً إلى أن أعراض التسمم التي لحقت بالمدنيين في خان شيخون والتي ظهرت في مقاطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، مشابهة تماما لتلك التي أصابت المدنيين خريف العام الماضي والتي ألقاها الإرهابيون في حلب.

وأكد البيان أن المعلومات الواردة أعلاه موضوعية تماماً وموثوق بها.

* مشروع قرار أميركي-بريطاني-فرنسي في مجلس الامن

في هذه الأثناء، وفيما عقد مجلس الامن الدولي اجتماعًا طارئًا، الأربعاء، بناءً على طلب فرنسا للنقاش بشأن (هجوم خان شيخون الكيميائي)، قدمت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مشروع قرار الى المجلس يدين ما أسموه (الهجوم الكيميائي) الذي استهدف صباح الثلاثاء بلدة خان شيخون.

ويدعو مشروع القرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الى أن تعد سريعًا تقريراً يتضمن ما خلصت إليه بشأن (الهجوم)، وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن يدين بأشد العبارات استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، ويطلب من لجنة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي لديها تفويض من الامم المتحدة أن تبدأ فورًا العمل لتحديد المسؤولين عن هذا الهجوم الكيميائي.

كما يطلب مشروع القرار من الحكومة السورية بأن تسلّم المحققين خطط الطيران وكل المعلومات المتعلقة بالعمليات العسكرية التي كان يقوم بها الجيش السوري حين وقع الهجوم - وفق زعمه.

* موسكو تعتبر مشروع القرار (غير مقبول)

وقال مصدر قريب من وزارة الخارجية الروسية: إن موسكو ترفض مشروع القرار الذي قدمته 3 دول غربية في مجلس الأمن الدولي بشأن الضربة الكيميائية في بلدة خان شيخون السورية.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة «انترفاكس» أن مشروع القرار المقدم من قبل فرنسا واميركا وبريطانيا يعتبر غير مقبول بصيغته الراهنة، لافتاً إلى أن الوضع الحالي في مجلس الأمن ليس إلا استفزازا.

* موغيريني تدعو لإعطاء (زخم قوي) لمفاوضات السلام

كما دعت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الأربعاء، إلى اعطاء (زخم قوي) لمحادثات السلام حول سوريا في جنيف. وقالت عند افتتاح مؤتمر دولي حول مستقبل سوريا في بروكسل: يجب ان نعطي زخما قويا لمحادثات السلام في جنيف، ويجب أن نوحد المجموعة الدولية خلف هذه المفاوضات.

* الجيش يقتحم (حلفايا) كبرى معاقل المسلحين

ميدانيا، افادت قناة العالم أن الجيش السوري اقتحم، الاربعاء، بلدة (حلفايا) كبرى معاقل المجموعات المسلحة بريف حماة. وذكرت ان المجموعات المسلحة بدأت بترك مواقعها فور دخول آليات ومجنزرات الجيش السوري إلى مداخل البلدة، وان الجيش سيطر على الحواجز الأمامية للمسلحين في البلدة.

* الجيش السوري يدك مواقع (النصرة) في جوبر والقابون والغوطة

كما استهدف سلاح الجو السوري مواقع وتجمعات مسلحي جبهة النصرة في شرق دمشق فيما تصدى لهجوم المسلحين بغوطة دمشق الشرقية. فقد أعلن مصدر ميداني ان سلاح الجو شن سلسلة ضربات جويّة مستهدفاً مواقع وتجمعات مسلحي (جبهة النصرة) والفصائل المتحالفة معها في حي جوبر والقابون شرق دمشق وحقق اصابات مؤكدة.

وأضاف المصدر: إن الجيش يتصدى لهجوم مسلحين على نقاطه في الريحان بغوطة دمشق الشرقية وسط استمرار الاشتباكات.

* احباط هجوم لـ (النصرة) باتجاه معردس

كما تمكن الجيش السوري وحلفاؤه من احباط هجوم المجموعات المسلحة بإتجاه معردس في ريف حماة الشمالي من ناحية، ومن ناحية أخرى محاولة الهجوم باتجاه منطقة سد الحولة بحمص، وكبدوا المهاجمين قتلى وجرحى.

كذلك أحبط الجيش السوري محاولة هجوم النصرة من قرية تلدو باتجاه عدد من النقاط العسكرية في منطقة سد الحولة في حمص ما أدى لمقتل عدد من عناصرها بينهم متزعم إحدى المجموعات عبدالله بن الخليف وخالد بن عبدالله التويحي وإبراهيم نايف قدور.

* سقوط قذائف هاون للمجموعات المسلحة على دمشق وريفي ادلب وحماة

الى ذلك اطلقت المجموعات المسلحة قذائف هاون وأخرى صاروخية على أحياء بدمشق، فيما استهدفت بلدة الفوعة بريف ادلب الشمالي ومدينتين في ريف حماة الشمالي.

كما أصيب شخصان بجروح الى جانب وقوع أضرار مادية بالممتلكات جراء استهداف المجموعات المسلحة بقذيفتي هاون محيط جامعة دمشق بمنطقة البرامكة.

وفي ريف ادلب الشمالي سقطت عدة قذائف صاروخية في بلدة الفوعة المحاصرة مصدرها المجموعات المسلحة المتمركزة في الصواغية.

من جهة أخرى استهدفت المجموعات المسلحة أحياء الضاحية والمنشية بدرعا بالقذائف الصاروخية ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين.

كما أطلقت المجموعات المسلحة عدة قذائف صاروخية على مدينتي محردة و(السقيلبية) وبلدة (أصيلة) في ريف حماة الشمالي الغربي.

وقد لقي عدد من مسلحي تنظيم داعش مصرعهم لدى تفجير الجيش السوري عبوة ناسفة بمجموعة منهم على اوتستراد درعا - السويداء وذلك أثناء محاولتهم الفرار من ريف درعا الى البادية في الريف الشرقي للسويداء.

* أميركا توسع مدرجا شمالي سوريا لاستقبال طائرات شحن أكبر

هذا ووسعت القوات الاميركية مدرجا جويا في منطقة كردية شمال سوريا لاستقبال طائرات شحن عسكرية من طراز سي-17 اكبر سعة، على ما افاد الثلاثاء مصدر عسكري أميركي.

وقال المتحدث باسم قيادة القوات الاميركية في الشرق الاوسط (سنتكوم) الكولونيل جون توماس: إن المدرج الواقع قرب عين العرب (كوباني) استخدمته طائرة سي-17 للمرة الأولى في كانون الاول/ديسمبر، مؤكدا معلومات نشرتها الصحيفة العسكرية (ستارز اند سترايبس).









