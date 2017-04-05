وصف المستشار السابق للبيت الأبيض وأستاذ مدرسة (وودرو ويلسون) التابعة لجامعة برينستون، (فرانك فون هيبل)، وصف سياسات إدارة ترامب في الشرق الأوسط بالضبابية قائلاً: إن بعض الجمهوريين في الكونغرس باتت لهم وجهات نظر أكثر إيجابية تجاه الاتفاق النووي مقارنة مع ما كانت عليه قبل توقيعه.

وحول سياسات البيت الأبيض تجاه إيران وخطة العمل المشترك (الاتفاق النووي) قال فرانك فون هيبل الفيزيائي النووي والمساعد الأسبق لمدير الأمن القومي في مكتب برمجة العلوم والتكنولوجيا للبيت الأبيض، في حديث لمراسل ارنا: يبدو أن ترامب لايحاول إخراج الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في الظروف الحالية.

وفيما يتعلق بعقوبات مجلس الشيوخ الأمريكي ضد إيران قال: إن إدارة ترامب بالمقارنة مع إدارة أوباما قلما تهتم بتداعيات فرض العقوبات على إيران وبرأيي ان إدارة ترامب خلافا للإدارة السابقة لا تولي أهمية بأن فرض عقوبات جديدة يمكن أن يترك تأثيرا على التزام إيران بتنفيذ الاتفاق النووي.

وبالنسبة لسياسات إدارة ترامب حول الشرق الأوسط قال الأستاذ الأمريكي: نظرا للصراع السياسي في واشنطن فالحالة لازالت ضبابية ونأمل ان تتحلى بالعقل والحزم حتى لا نرجع إلى الظروف الخطرة قبل الاتفاق النووي.

وشدد (فون هيبل) على الأثر الإيجابي للاتفاق النووي على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط مضيفاً: إن الاتفاق النووي قلل رغبة الدول المجاورة لإيران في الحركة نحو تصنيع الأسلحة النووية.

وتابع هيبل: إن نشاطات تخصيب اليورانيوم على المستوى الدولي يجب ان تكون تحت الإشراف الدولي وهذا هو السبيل الامثل للحيلولة دون انتشار الأسلحة النووية في العالم.

الى ذلك اكد مشرعون أميركيون، الثلاثاء، أن مشروع قانون بمجلس الشيوخ لفرض اجراءات حظر جديدة على إيران تأجل بسبب مخاوف بشأن الانتخابات الرئاسية الإيرانية في مايو/ أيار.

وقدم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع القانون في مارس/ آذار سعيا لفرض (حظر) أميركي أشد على إيران بسبب تجارب صواريخ باليستية وغيرها من الأنشطة غير النووية في تجسيد للنهج المتشدد الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب تجاه طهران.

لكن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السناتور الجمهوري، بوب كوركر، قال الثلاثاء: إن مشروع القانون لن يمضي قدما في الوقت الراهن بسبب قلق الاتحاد الأوروبي من احتمال تأثيره على الانتخابات المقبلة في إيران.

وكوركر من رعاة مشروع القانون إلى جانب عدد من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين بلجنة العلاقات الخارجية.

من جهة ثانية كان موقع البرلمان البريطاني افاد في بيان للتجار البريطانيين، ان منظمة التحكم بالصادرات البريطانية، قامت بحذف قائمة ايران والتي تتضمن معلومات حول قيود العلاقات التجارية مع الايرانيين، وتشمل اسماء أشخاص وشركات ومنظمات خاصة داخل ايران يمنع التعامل معها.

واضاف البيان: إن بعض (الحظر) سيبقى مفروضا على ايران للاعوام الثمانية القادمة، وبعض (الحظر) سيبقى رغم وجود الاتفاق النووي، والذي يشمل ذلك المرتبط بـ (الارهاب) و(حقوق الانسان)، حسب زعم البيان.



