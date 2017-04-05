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رقم الخبر: 190563 تاريخ النشر: نيسان 05, 2017 الوقت: 18:26 الاقسام: محليات  
ايران تدين بشدة استخدام السلاح الكيماوي في سوريا
وتؤكد ضرورة تجريد المجموعات الارهابية من هذا السلاح

ايران تدين بشدة استخدام السلاح الكيماوي في سوريا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، بهرام قاسمي، ان ايران تدين بشدة أي استخدام للسلاح الكيماوي في سوريا بصرف النظر عن مسببيه وضحاياه.

وأشار قاسمي الى استخدام السلاح الكيماوي بالقرب من مدينة ادلب، وقال: ان هذه الحادثة المؤلمة لم تكن الاولى التي إستُخدم فيها السلاح الكيماوي خلال الازمة السورية ونعتبر التعامل مع تلك الحادثة وفق المعايير المزدوجة والاعلام الموجّه القائم على الاحكام المتسرعة ولتوجيه الاتهامات وتعزيز المواقف والاهداف السياسية لبعض اللاعبين، (عقبة أمام التعامل الجذري مع هكذا ويلات).
ونوه قاسمي الى انه نظرا عمليات نقل وتخزين واستخدام السلاح الكيماوي من قبل المجموعات الارهابية في سوريا، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية اعتبرت دوما - رغم نزع السلاح الكيماوي من الحكومة السورية بالتعاون الكامل من قبل هذه الحكومة وتحت اشراف مندوب مشترك من OPCW وUN- ان عدم الاكتراث بضرورة نزع السلاح الكيماوي عن المجموعات الارهابية المسلحة، بأنه (ثغرة اساسية في عملية نزع السلاح الكيماوي في سوريا)، وقال: الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت قد اكدت مرارا قلقها ازاء هذا وعواقبه.
ولفت المتحدث بإسم الخارجية الى الموضوع والعواقب المترتبة عليه وكون احد اهداف هذه الاحداث هو الاخلال بالعملية السياسية ونسف الهدنة القائمة التي تم تعزيزها من خلال مسار آستانة، قائلاً: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد على ضرورة مواصلة المساعي بغية تسوية الازمة السورية سياسيا كما انها تعتبر التأخر في فصل المجموعات الارهابية عن المعارضة السياسية وفي المواجهة العالمية للارهاب من الاسباب الرئيسية لاستمرار الازمة السورية.
وأكد قاسمي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بوصفها اكبر ضحايا استخدام السلاح الكيماوي تعرب عن مواساتها لأسر ضحايا هذه الكارثة المؤلمة في خان شيخون بمدينة ادلب وتعلن استعدادها لاستقبال ومعالجة مصابي هذه الحادثة.



 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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