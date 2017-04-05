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رقم الخبر: 190562 تاريخ النشر: نيسان 05, 2017 الوقت: 18:14 الاقسام: عربيات  
العاهل المغربي يعين أعضاء المحكمة الدستورية المستحدثة

العاهل المغربي يعين أعضاء المحكمة الدستورية المستحدثة

عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، الثلاثاء، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية لتدخل بذلك هذه المؤسسة المستحدثة حيز التنفيذ وتحل محل المجلس الدستوري، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.

ونقلت الوكالة عن رئيس المحكمة الدستورية سعيد إهراي قوله إن تعيين أعضاء المحكمة "يشكل مرحلة كبرى في مسلسل بناء دولة القانون بالمملكة"، مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق بمرحلة حاسمة جدا وأن دستور 2011 جاء بأمور كثيرة، تتيح للمغرب مواكبة القواعد والمعايير الدولية خاصة في مجال الحريات وحماية الحياة الخاصة".

وأوضحت الوكالة ان هذه المؤسسة الدستورية المكونة من 12 عضوا "تم الارتقاء بها من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية باختصاصات واسعة ومتقدمة".

وثلاثة من أعضاء المحكمة انتخبهم مجلس النواب وثلاثة آخرون انتخبهم مجلس المستشارين، في حين أن الأعضاء الخمسة الباقين ورئيس المحكمة اختارهم الملك.

 

 

 
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مصدر الخبر: الرباط/وكالات
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