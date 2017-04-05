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رقم الخبر: 190560 تاريخ النشر: نيسان 05, 2017 الوقت: 18:06 الاقسام: عربيات  
مقتل 7 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية

مقتل 7 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية

استهدفت سيارة مفخخة، الأربعاء، مطعما بالقرب من وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الصومالية مقديشو، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص في الأقل.

وبحسب وكالة "رويترز" فإن الانفجار دمر المطعم وألحق أضرارا بمقهى آخر كما دمر ثلاث سيارات ويمكن رؤية بقع دماء على الأرض. وتصاعد الدخان من المكان.

وقالت الشرطة الصومالية إن سيارة ملغومة صدمت مقهى ومطعما في العاصمة مقديشو قرب مجمعات تضم وزارتي الأمن والشباب والرياضة.

وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة أمين للإسعاف: إنه تم نقل سبعة قتلى حتى الآن من مكان الانفجار وإن عدد الضحايا قد يزداد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن حركة "الشباب" المتطرفة غالبا ما تنفذ هجمات دموية في مقديشو.

وطرد مسلحو الحركة من العاصمة ومناطق حضرية رئيسية أخرى في الصومال، لكنهم يواصلون شن هجمات.

وفي سياق غير متصل قال زعيم عصابة قراصنة صومالي لرويترز إن سفينة الشحن الهندية التي خطفت قبالة الساحل الصومالي مع طاقم مؤلف من 11 شخصا، نُقلت إلى منطقة مجهولة داخل المياه الإقليمية لأقليم جالمودوج الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي إلى أن تلبى مطالبها بخصوص الفدية.

 

 
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مصدر الخبر: مقديشو/وكالات
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