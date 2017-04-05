أعلن الجيش الجزائري، الثلاثاء، أنه دمر عددا من المخابئ والأسلحة وقنابل بدائية تعود لعناصر "إرهابية" في عمليات أمنية شملت أنحاء متفرقة من البلاد.

وذكر بيان لوزارة الدفاع أن العمليات جرت في ولايات بومرداس وتيزي وزو وتبسة وباتنة وبجاية وتامنراست، الاثنين، ونجح فيها الجيش في تدمير 14 مخبأ لعناصر "إرهابية" وثلاثة ألغام وأربع قنابل تقليدية الصنع.

وأضاف البيان أن قوات الدرك ألقت كذلك القبض على عنصري دعم لتلك العناصر "الإرهابية" في ولاية (تبسة).

وأشار البيان إلى أن فرقة أخرى من الجيش دمرت أيضا مخبأ بولاية تامنراست الواقعة على بعد 1919 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائر وسيطرت على كميات كبيرة من الذخيرة وذلك خلال مهمة استطلاعية بمنطقة عين قزام الحدودية مع جمهورية النيجر.