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رقم الخبر: 190558 تاريخ النشر: نيسان 05, 2017 الوقت: 17:42 الاقسام: اقتصاد  
صادرات الصلب في إيران ترتفع لأكثر من الضعف

صادرات الصلب في إيران ترتفع لأكثر من الضعف

حققت صادرات الصلب في ايران ارتفاعاً ملموساً، حيث لامست 108 بالمئة خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 آذار/ مارس) مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأفاد إحصاء نشره إتحاد منتجي الصلب في ايران، ان حجم صادرات الصلب في ايران قد فاق خلال العام الماضي 3 ملايين و 225 ألف طن، فيما كان حجم الصادرات من هذا المنتوج خلال عام 2015 قد بلغ نحو مليون و 554 ألف طن، ما يشير الى زيادة تفوق الضعف في الطاقة التصديرية لهذا المنتج الصناعي.

 
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