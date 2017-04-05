حققت صادرات الصلب في ايران ارتفاعاً ملموساً، حيث لامست 108 بالمئة خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 آذار/ مارس) مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأفاد إحصاء نشره إتحاد منتجي الصلب في ايران، ان حجم صادرات الصلب في ايران قد فاق خلال العام الماضي 3 ملايين و 225 ألف طن، فيما كان حجم الصادرات من هذا المنتوج خلال عام 2015 قد بلغ نحو مليون و 554 ألف طن، ما يشير الى زيادة تفوق الضعف في الطاقة التصديرية لهذا المنتج الصناعي.