أعلن محافظ البنك المركزي الايراني، ولي الله سيف، ان التضخم انخفض الى أقل من عشرة بالمئة وازداد النمو الاقتصادي، ويتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي الى أعلى من 11 بالمئة في هذا العام.

أعلن سيف هذا في تصريحات أدلى بها للصحفيين، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع مجلس الوزراء حول الإنجازات الاقتصادية في العام الايراني الماضي (انتهى 21 مارس/ آذار). وكان رئيس البنك المركزي قد أعلن، في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ان التضخم الاقتصادي في ايران انخفض خلال 2016 الى 6ر8% مما يشير الى أنه وصل الى رقم أحادي بعد 25 عاماً. وأشار الى أن الحكومة تسعى الى إبقاء التضخم على رقم أحادي، منوهاً الى أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة (5+1).

من جانب آخر، أكد محافظ البنك المركزي ان محكمة لوكسمبورغ لم تصدر قراراً جديداً حول حجز مبلغ ملياري دولار من أصول ايران. وأوضح سيف بأن مكتب الشؤون القانونية لرئاسة الجمهورية بجانب البنك المركزي والمحامين الذين وكلهم البنك يتابعون القضية. وأضاف: ان محكمة لوكسمبورغ قبلت شكلاً مناقشة دعوى العوائل الأميركية ولم يحدث شيء ما يبعث على القلق، حيث توجد العديد من الاستدلالات والحجج القانونية، وبدورنا واثقون من الحصول على النتيجة الايجابية مع الجهود التي يبذلها زملاؤنا.

وكان سيف قد بيّن عبر تصريح سابق، في 8 مارس/آذار الماضي، بأن الموضوع يعود لسندات مقومة بالدولار مودعة في لوكسمبورغ منذ عام 2009، حيث طالب متضررون من هجمات سبتمبر/ أيلول بتعويضات، لتصدر على إثرها المحكمة الأميركية قراراً بتجميدها.