وأوضح مدير العلاقات العامة بشركة خطوط (آسمان)، في حديث لوكالة أنباء فارس، أنه وبموجب المذكرة المبرمة سيتم تسليم الطائرات على دفعتين، بحيث تسلم بوينغ في البداية 30 طائرة في غضون سنوات. وأضاف: انه وعند تشغيل الطائرات، سيخضع أداء شركة آسمان لتقييم الشركة المصنعة، وعند الحصول على التقييم الجيد وفحص هيكلية الشركة سيتم إبرام صفقة شراء الـ30 الطائرة الأخرى.

وبيّن مصطفوي بأن الوجبة الثانية من تسليم الطائرات البالغة 30 طائرة ستتم فور إستلام الوجبة الأولى وتطوير الإمكانيات العملانية وخدمات المطار. وأشار الى أن تدريب الطاقم الملاحي والطيارين سيستغرق نحو عام واحد، إذ يتعين تطوير الامكانيات الفنية العملانية وخدمات المطار تدريجياً لتدفق الطائرات على أسطول آسمان تباعاً. وأوضح بأن العقد النهائي لتسلم الطائرات من شركة بوينغ لم يوقع بعد، حيث يتطلب إستصدار أذن من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (أوفاك) نحو 4 شهور.