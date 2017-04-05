سجلت طاقة الموانئ الايرانية في نهاية العام الايراني المنصرم (بدأ 20 آذار/ مارس) نمواً بنسبة 21 بالمئة وبلغت أكثر من 217 مليون طن.

وأفادت إحصاءات منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايراني، بأن طاقة شحن السلع النفطية وغير النفطية في الموانئ التجارية للبلاد بلغت أكثر من 145 مليون طن العام الايراني الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 5ر4 بالمئة.

إلى ذلك، سجلت طاقة الموانئ التجارية في البلاد من الحاويات في الفترة نفسها نمواً بنسبة 20 بالمئة لتصل الى خمسة ملايين و500 ألف حاوية. كما شهدت طاقة موانئ البلاد لاستيعاب المسافرين في الفترة نفسها نمواً بلغت أكثر من 19 مليون مسافر بزيادة بلغت 35 بالمئة، فيما تردد 17 مليوناً و700 ألف مسافر على موانئ البلاد بزيادة بلغت نسبتها 6ر53 بالمئة.