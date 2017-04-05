أعلن وزير الجهاد الزراعي الايراني، محمود حجتي، عن إجراء محادثات بين الجمهورية الاسلامية وعدد من الدول حول إستئجار أراض للزراعة خارج الحدود، لافتاً الى اقتراح (طهران) تخصيص 5ر2 مليون هكتار من هذه الأراضي، والمحادثات الجارية مع البلدان المعنية لذات الأغراض.

وأضاف الوزير حجتي، في تصريح للصحفيين الثلاثاء، ورداً على سؤال مراسل (إرنا)، قائلاً: ان الحكومة تتابع بجدية موضوع زراعة بعض المنتجات بما فيها الذرة والبذور الزيتية في أراض خارج الحدود الايرانية، وذلك في ظل قلة الموارد المائية داخل البلاد. وأردف وزير الجهاد الزراعي: ان الحكومة الايرانية حددت مساحة تتراوح مابين الـ800 ألف الى مليون هكتار من الأراضي في بلدان أخرى بهدف قيام الايرانيين بالزراعة فيها والتي وضعت قيد الموافقة وتوقيع الاتفاقيات.

وأوضح حجتي ان الاتفاقيات الخاصة بالزراعة الايرانية في بلدان أخرى أبرمت في أطر عقود إستئجار لفترات تتراوح بين 25 الى 49 عاماً.