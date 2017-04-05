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رقم الخبر: 190552 تاريخ النشر: نيسان 05, 2017 الوقت: 17:41 الاقسام: اقتصاد  
إيران ستصدّر 22 مليون طن من البتروكيماويات بقيمة 11 مليار دولار
في العام (الإيراني) الحالي

إيران ستصدّر 22 مليون طن من البتروكيماويات بقيمة 11 مليار دولار

أعلنت مساعدة وزير النفط للشؤون البتروكيماوية، مرضية شاهدائي، عن وضع خطط في هذه الوزارة للعام الايراني الجديد (بدأ في 21 آذار/ مارس 2017) لتصدير 22 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية بمبلغ 11 مليار دولار.

وتطلعت شاهدائي، في تصريح لها، الى إتساع الطاقات الصناعية في مجال البتروكيماويات في ايران وصولاً الى 72 مليون طن سنوياً وذلك نتيجة لتطبيق سياسات الاقتصاد المقاوم وتنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة فيما يخص الاتفاق النووي بين طهران والغرب، معربة عن توقعها أيضاً بأن تتخطى البلاد حدود الـ59 مليون طن في هذا المجال خلال العام الايراني الحالي.

وحول التواجد الايراني لدى الأسواق العالمية، أكدت المسؤولة في وزارة النفط انه في ظل توفر الظروف المؤاتية لاستئناف حضور ايران في أسواق أوروبا، فقد دفع ذلك بالصناعات البتروكيماوية كي تستعيد حصتها المفقودة في هذه الأسواق. وأردفت: سيتم توظيف كافة الطاقات لتيسير الحضور الايراني الفاعل لدى الأسواق الدولية والاستفادة من الظروف المتاحة في مرحلة مابعد الاتفاق النووي لإنعاش الصناعات البتروكيماوية في البلاد.

 
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