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رقم الخبر: 190551 تاريخ النشر: نيسان 05, 2017 الوقت: 17:29 الاقسام: اقتصاد  
وصول شحنة الترانزيت الأولى من السلع الباكستانية إلى زاهدان

وصول شحنة الترانزيت الأولى من السلع الباكستانية إلى زاهدان

وصلت شحنة الترانزيت الأولى للسلع الباكستانية -التي سيتم تصديرها الى كازاخستان- الى مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق ايران) عبر خط سكك الحديد الذي يربط مدينة كويتة الباكستانية بزاهدان.

وقال مدير عام دائرة سكك الحديد في جنوب شرق البلاد، مجيد أرجوني، في تصريح لمراسل (إرنا): ان شحنة الترانزيت الأولى التي تحمل مواد غذائية باكستانية وصلت الى محطة زاهدان لسكك الحديد عن طريق شركة (بهينه ترابر آجور) للنقل الدولي بصورة تجريبية.

وأشار أرجوني الى أن إجمالي حجم عملية الترانزيت للبلاد خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 آذار/ مارس الماضي) عن طريق خطوط سكك الحديد الايرانية بلغ مليون طن، قائلاً: انه اذا جرت عملية الترانزيت للشحنة الأولى من السلع الباكستانية بالنجاح، فاننا نستطيع أن نخصص نسبة كبيرة من حجم الترانزيت لمحافظة سيستان وبلوجستان الايرانية. وأضاف: انه وفقاً للتقديرات، فمن المقرر أن يصل حجم عملية ترانزيت السلع عن طريق خط سكك الحديد الى مدينة زاهدان نحو مليون طن سنوياً.

 
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