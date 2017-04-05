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رقم الخبر: 190550 تاريخ النشر: نيسان 05, 2017 الوقت: 17:28 الاقسام: اقتصاد  
بحث فرص تطوير التعاون بين إيران وليتوانيا في مجال النقل

بحث فرص تطوير التعاون بين إيران وليتوانيا في مجال النقل

أعلنت وزارة الطرق وبناء المدن، ان مساعد وزارة النقل المدير العام للشركة الوطنية لسكك الحديد في ليتوانيا كاسبار أوزولينس بحث مع مساعد وزارة الطرق وبناء المدن للشؤون الدولية حول سبل تطوير التعاون بين البلدين في مجال سكك الحديد والطرق.

ورحب أصغر فخرية كاشان، خلال اللقاء، بزيارة الوفد الليتواني، وقال: ان ايران ترحب بمشاركة الشركات الخاصة في مشاريع النقل الايرانية. وأكد فخرية كاشان على تطوير التعاون في مجال النقل بين ايران وليتوانيا، وقال: ان البلدين بإمكانهما التعاون الجيد في القطاعات البحرية وسكك الحديد وممر (الشمال – جنوب) وبإمكان الشركات الليتوانية التعاون في مشاريع تطوير ميناء جابهار سيما قطاع سكك الحديد.

بدوره، دعا أوزولينس الى معرفة أنماط النقل في ايران، وأعلن ان بلاده ترحب بتطوير التعاون مع ايران في قطاعات النقل. وصرح بأن الرئيس الليتواني سيزور ايران خلال الأشهر القليلة القادمة ويتوقع أن تشكل الزيارة بداية جيدة لبدء الارتباط وتنمية التعاون بين البلدين، وليتوانيا تولي أهمية لتطوير العلاقات في قطاع سكك الحديد والخدمات اللوجستية مع ايران.

 
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