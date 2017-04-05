وقال بيسكوف في حديث لوكالة (تاس)، مساء الثلاثاء: إن ما أوردته الصحيفة الأمريكية عار عن الصحة تماماً وأن الإدارة الروسية لم تجر أي محادثات سرية مع نظيرتها الأمريكية بشأن طهران.

وافادت وكالة انباء تسنيم: إن صحيفة الواشنطن بوست كانت قد إدعت الاثنين، أن مسؤولين أوروبيين وعرب صرحوا أن الإمارات العربية المتحدة رتبت في يونيو الماضي لقاءً سرياً بين مؤسس شركة بلاك وتُر الأمنية الأمريكية (إريك برينس) وشخص يحظى بثقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف إيجاد جسر تواصل سري بين موسكو ودونالد ترامب.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن هذا اللقاء تم في الـ 11 من يونيو في جزر (سيشيل) في المحيط الهندي قبل 9 أيام من مراسم تأدية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقسم.

ورغم أن المعلومات الواردة بشأن جدول الأعمال الكامل لهذا اللقاء مغلوطة وغير صحيحة إلا أن الإمارات كانت قد أعلنت إستعدادها للتنسيق بشأن هذا الأمر لمناقشة إحتمالية خفض العلاقة بين موسكو وطهران حيال سوريا.

وتعتبر مسألة إبعاد روسيا عن إيران من الأهداف الأساسية لإدارة الرئيس الأمريكي ترامب حيث من المحتمل أن يتطلب تحقق هذا الأمر قيام الإدارة الأمريكية، تنازلات كبيرة لموسكو فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.

وإستناداً لما جاء في تقرير واشنطن بوست فإن السفير الإماراتي في واشنطن رفض التعليق على ما أوردته الصحيفة، كذلك فقد إعتبر المتحدث بإسم البيت الأبيض المعلومات الواردة في التقرير مجرد إشاعة، نافياً أن تكون لإدارة ترامب أي صلة بمؤسس شركة بلاك وتُر الأمنية.

وقال شون سبايسر إن إجتماع كهذا لا علاقة له بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





