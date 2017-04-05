  • الأربعاء ٨ رجب ١٤٣٨
  • الأربعاء , أبريل 05, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190549 تاريخ النشر: نيسان 05, 2017 الوقت: 17:24 الاقسام: محليات  
موسكو تنفي إجراء محادثات سرية مع واشنطن بشأن إيران

موسكو تنفي إجراء محادثات سرية مع واشنطن بشأن إيران

نفى المتحدث بإسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، ما أوردته صحيفة الـ (واشنطن بوست) الأمريكية بشأن إجراء موسكو محادثات سرية مع ممثلين عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، معتبراً الأمر محض إشاعة وكذب.

وقال بيسكوف في حديث لوكالة (تاس)، مساء الثلاثاء: إن ما أوردته الصحيفة الأمريكية عار عن الصحة تماماً وأن الإدارة الروسية لم تجر أي محادثات سرية مع نظيرتها الأمريكية بشأن طهران.
وافادت وكالة انباء تسنيم: إن صحيفة الواشنطن بوست كانت قد إدعت الاثنين، أن مسؤولين أوروبيين وعرب صرحوا أن الإمارات العربية المتحدة رتبت في يونيو الماضي لقاءً سرياً بين مؤسس شركة بلاك وتُر الأمنية الأمريكية (إريك برينس) وشخص يحظى بثقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف إيجاد جسر تواصل سري بين موسكو ودونالد ترامب.
وأضافت الصحيفة في تقريرها أن هذا اللقاء تم في الـ 11 من يونيو في جزر (سيشيل) في المحيط الهندي قبل 9 أيام من مراسم تأدية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقسم.
ورغم أن المعلومات الواردة بشأن جدول الأعمال الكامل لهذا اللقاء مغلوطة وغير صحيحة إلا أن الإمارات كانت قد أعلنت إستعدادها للتنسيق بشأن هذا الأمر لمناقشة إحتمالية خفض العلاقة بين موسكو وطهران حيال سوريا.
وتعتبر مسألة إبعاد روسيا عن إيران من الأهداف الأساسية لإدارة الرئيس الأمريكي ترامب حيث من المحتمل أن يتطلب تحقق هذا الأمر قيام الإدارة الأمريكية، تنازلات كبيرة لموسكو فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.
وإستناداً لما جاء في تقرير واشنطن بوست فإن السفير الإماراتي في واشنطن رفض التعليق على ما أوردته الصحيفة، كذلك فقد إعتبر المتحدث بإسم البيت الأبيض المعلومات الواردة في التقرير مجرد إشاعة، نافياً أن تكون لإدارة ترامب أي صلة بمؤسس شركة بلاك وتُر الأمنية.
وقال شون سبايسر إن إجتماع كهذا لا علاقة له بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/3753 sec