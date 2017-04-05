أكد وزير النفط الايراني، بيجن زنكنة، ان ايران تدعو الى التفاوض مع الهند لتطوير التعاون، وقال: (يجب توفر الظروف المناسبة في المفاوضات.. لا يمكن عقد إتفاقية في ظل التهديد.. لغة التهديد ليست لغة جيدة).

وفي ختام إجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء ورداً على سؤال حول تهديد الهند بخفض وارداتها من الخام الايراني، أوضح زنكنة ان (الهند من الزبائن الجيدين ونحرص على تطوير التعاون معها.. لا مشكلة لدينا في خفض الصادرات الى الهند.. هناك العديد من الزبائن أكثر من حجم طاقة صادراتنا).

وقال وزير النفط: ان (الاقتراحات المقدمة من قبل الهند حتى شهر ديسمبر غير مقبولة)، موضحاً ان المقترحات الهندية ليس لها أي محصلة. وأشار زنكنة الى أنه (حالياً نجري مفاوضات مع الطرف الهندي، لكن يجب أن تكون الشروط معقولة.. لا يمكن بالتهديد التوقيع على عقد ومن الأفضل الإبقاء على لغة الإنصاف في المنطقة).

إلى ذلك، أعلن مسؤول تنفيذي هندي كبير ان ذراع الأنشطة الخارجية لمؤسسة النفط والغاز الهندية قدمت خطة معدلة لتطوير منطقة الامتياز (ب) في حقل (فرزاد) العملاق في إيران، بما في ذلك تعهد بإنفاق ما يربو على ثلاثة مليارات دولار.

وقال ن.ك. فيرما العضو المنتدب لشركة أو.ان.جي.سي فيديش لرويترز في مومباي، الثلاثاء: ان الشركة تتوقع إنتاج مابين مليار و6ر1 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً في خمس سنوات من بداية تطوير الامتياز.

وقال فيرما أيضاً: إن أو.ان.جي.سي فيديش تتوقع رفع إنتاجها في السنة المالية المنتهية في مارس/ آذار 2018 إلى 14 مليون طن من المكافئ النفطي من 12 مليون طن في السنة المالية 2017.

وتخطط الشركة أيضاً لاستثمار 45 مليون دولار في الإنتاج من آبار الغاز المملوكة لشركة (إمبريال إنرجي) التي استحوذت عليها أو.ان.جي.سي فيديش في 2008.