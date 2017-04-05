أعلن المدير العام لجمارك محافظة كرمانشاه (غرب ايران) عن تصدير بضائع بقيمة مليار و862 مليوناً و751 ألف دولار وبزنة 5 ملايين و598 ألفاً و447 طناً من الجمارك والأسواق الحدودية لمحافظة كرمانشاه خلال العام الماضي .

وأضاف خليل حيدري، اليوم الأربعاء، في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا): ان أغلب البضائع والتي شملت المواد الغذائية والأدوات المنزلية والمنظفات والإسمنت والمواشي، تم تصديرها الى العراق. وأوضح بأن مجموع البضائع المصدرة من محافظة كرمانشاه خلال العام الماضي تم تصديرها الى 38 بلداً.