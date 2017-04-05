واضاف العميد دهقان، في تصريح له الاربعاء خلال اجتماع عقده مع اعضاء لجنة الامن القومي في المجلس: انه تم التركيز، خلال المرحلة الاخيرة، على تعزيز القدرات والارتقاء بالقطاع الدفاعي، حيث استطاعت الوزارة تحقيق انجازات مهمة وقيمة على صعد عديدة.

وتابع: ان التطور الكمي والنوعي لمنتجات وزارة الدفاع واتساع شبكة المتعاونين معها اثمر عن صنع فرص عمل جديدة تجاوزت 60 الف فرصة خارج الوزارة والتي تعد نموذجا لانجازاتها خلال هذه المرحلة.

ووصف الوزارة بانها تحولت الى احد الاقطاب الكبرى والمؤثرة ولامثيل لها في القطاع الصناعي والتقني حيث انها فضلا عن سد حاجات القطاع الدفاعي في البلاد ساهمت في تطوير التنمية الوطنية لاسيما في القطاعات الصناعية والخدمية الكبرى كالصلب والنفط والبتروكيمياويات والاتصالات والنقل والمواصلات.

في سياق آخر، اشاد بدور مجلس الشورى الاسلامي في تنمية الاقتدار الدفاعي للبلاد، ووصفه بأنه ذات اهمية كبيرة للغاية.

واعتبر ان الحكومة والمجلس يستطيعان، من خلال تركيزهما على الخطط ذات الاولوية والاساسية للقوات المسلحة، ازالة الكثير من العقبات امامها ويزيدان من اقتدار القوة الردعية للبلاد اكثر مما مضى.





