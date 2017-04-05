اكد الرئيس روحاني ان توجهات الحكومة في الاقتصاد المقاوم ستستمر بقوة، مشددا على ضرورة توظيف جميع الطاقات في البلاد من اجل توفير فرص العمل.

واعتبر رئيس الجمهورية في اول اجتماع للمجلس الاعلى للثورة الثقافية يعقد في العام الايراني الجديد (بدأ في 21 مارس) عصر الثلاثاء، ان تسمية العام الجديد بعام (الاقتصاد المقاوم، الانتاج وفرص العمل) بانه فرصة كبيرة للإسراع بتحقيق برامج الحكومة في تنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم، وقال: في العام الماضي بذلت الحكومة جهودا كثيرة في هذا المجال، ومنذ اليوم الاول من العام الجديد وضعت على جدول اعمالها التخطيط لاستمرار هذه البرامج بكل قوة.

وعد رئيس المجلس الاعلى للاقتصاد، تضاعف صادرات النفط خلال اشهر قليلة، وتقديم التسهيلات وتوفير التمويل لـ 24 الف وحدة انتاجية متوسطة وصغيرة بمساعدة المصارف وتنشيط هذه الوحدات وتسجيل فائض تجاري وزيادة حجم الصادرات على الواردات غير النفطية لاول مرة خلال العامين الماضيين، مؤشرات على التوجهات الصائبة للحكومة في مسار الاقتصاد المقاوم.

واشار روحاني الى انه توجد 6 دول فقط في العالم وفرت اكثر من 600 الف فرصة عمل سنويا، مضيفا: في العام الماضي تم استحداث 630 الف فرصة عمل في البلاد، ونظرا الى التنامي المضطرد لاحتياجات الشباب لفرص العمل والتي تقدر بحوالي 2ر1 مليون فرصة عمل، فاننا بحاجة الى تحول اكبر في مجال الانتاج والعمل، ومن اجل ذلك يتعين على جميع شرائح الشعب والسلطات الثلاث والمؤسسات والاجهزة في البلاد بذل قصارى جهودها.

وتابع رئيس المجلس الأعلى للثورة الثقافية: لهذا الغرض فاننا بحاجة الى مساعدة وسائل الاعلام وخاصة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، لتحويل دعم الانتاج وأمن الاستثمار وايجاد فرص العمل الى ثقافة عامة.

ولفت الى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة في وثيقة الآفاق المستقبلية، وقال: لأول مرة منذ عام 2005 تحقق هذا الهدف العام الماضي، وفي العام الجديد فان الحكومة تخطط لتحقيق هذا الهدف مرة أخرى.

واكد رئيس الجمهورية كذلك ان الهدف الرئيسي والعام للبلاد يتمثل في تحقيق المشاركة القصوى في الانتخابات وتحقيق منافسة حماسية واخلاقية، بما يؤدي الى تسجيل مفخرة جديدة للجمهورية الاسلامية وترسيخ مزيد من الرصيد الاجتماعي.

* الاثنين.. مؤتمر صحفي لرئيس الجمهورية

في سياق آخر أعلن مساعد مدير مكتب رئيس الجمهورية في الشؤون الاعلامية ان الرئيس روحاني سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين 10 نيسان / ابريل الحالي بحضور مراسلين محليين واجانب.

وقال برويز اسماعيلي: إن رئيس الجمهورية سيشرح أهم قضايا البلاد ومواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية فيما يتعلق بالملفات الاقليمية والدولية.

وصرح بان رئيس الجمهورية سيقدم للشعب الايراني في مستهل المؤتمر الصحفي، تقريرا عن اداء حكومته (التدبر والأمل) على الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ويرد على اسئلة الصحفيين المحليين والاجانب.

واضاف برويز اسماعيلي: إن اكثر من 200 صحفيا ومصورا يشاركون في المؤتمر الصحفي الذي سيبث بصورة مباشرة من (قناة خبر) و(العالم) و(برس تي في) وكذلك من (الاذاعة الايرانية).













