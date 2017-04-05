وأكد شمخاني في برقيته ان الجرائم الوحشية للجماعات الارهابية ضد المواطنين الابرياء تثبت بان التصدي المؤثر والشامل لهؤلاء العناصر المعادين للانسانية ومصادرهم الفكرية والداعمين لهم يجب ان ياتي في مقدمة الاولويات الامنية للمجتمع الدولي.
واشار الى التعاون الاستراتيجي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والاتحاد الروسي في مكافحة تيار الارهاب، واكد ضرورة مواصلة وتعزيز هذا المسار واضاف: من المؤكد ان الاعمال العشوائية للارهابيين المهزومين لم تؤثر في العزم الراسخ لدول الخط الامامي لمكافحة الارهاب التكفيري وسيتبع ذلك التصدي لهم بقوة اكبر.