ويواسي نظيره الروسي شمخاني يدين التفجير الارهابي في مترو سان بطرسبورغ بعث امين المجلس الاعلى للامن القومي، علي شمخاني، برقية الى نظيره الروسي نيكولاي باتروشف، دان فيها حادث التفجير الارهابي في مترو سان بطرسبورغ، معزيا بمصرع واصابة العديد من الابرياء في هذا الحادث.