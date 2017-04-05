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رقم الخبر: 190544 تاريخ النشر: نيسان 05, 2017 الوقت: 17:05 الاقسام: محليات  
شمخاني يدين التفجير الارهابي في مترو سان بطرسبورغ
ويواسي نظيره الروسي

شمخاني يدين التفجير الارهابي في مترو سان بطرسبورغ

بعث امين المجلس الاعلى للامن القومي، علي شمخاني، برقية الى نظيره الروسي نيكولاي باتروشف، دان فيها حادث التفجير الارهابي في مترو سان بطرسبورغ، معزيا بمصرع واصابة العديد من الابرياء في هذا الحادث.

وأكد شمخاني في برقيته ان الجرائم الوحشية للجماعات الارهابية ضد المواطنين الابرياء تثبت بان التصدي المؤثر والشامل لهؤلاء العناصر المعادين للانسانية ومصادرهم الفكرية والداعمين لهم يجب ان ياتي في مقدمة الاولويات الامنية للمجتمع الدولي.
واشار الى التعاون الاستراتيجي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والاتحاد الروسي في مكافحة تيار الارهاب، واكد ضرورة مواصلة وتعزيز هذا المسار واضاف: من المؤكد ان الاعمال العشوائية للارهابيين المهزومين لم تؤثر في العزم الراسخ لدول الخط الامامي لمكافحة الارهاب التكفيري وسيتبع ذلك التصدي لهم بقوة اكبر.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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