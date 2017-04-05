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|رقم الخبر: 190543
|تاريخ النشر: نيسان 05, 2017
|الوقت: 16:54
|الاقسام: دوليات
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الرئيس الصيني يصل فنلندا في جولة خارجية
وصل الرئيس الصيني "شي جين بينج" يوم الأربعاء، إلى فنلندا في إطار جولة خارجية يقوم بها، ومن المقرر أن تشمل زيارة الولايات المتحدة الأمريكية ولقاء الرئيس دونالد ترامب.
وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو استقبل نظيره الصيني في القصر الرئاسي وسط العاصمة هلسنكي. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني خلال زيارته الحالية لهلسنكي والتي ترافقه فيها قرينته بنج لييوان، رئيس الوزراء الفنلندي "جوها سيبيلا" ورئيس البرلمان ماريا لوهيلا.
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