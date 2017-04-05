الرئيس الصيني يصل فنلندا في جولة خارجية وصل الرئيس الصيني "شي جين بينج" يوم الأربعاء، إلى فنلندا في إطار جولة خارجية يقوم بها، ومن المقرر أن تشمل زيارة الولايات المتحدة الأمريكية ولقاء الرئيس دونالد ترامب.