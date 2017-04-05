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رقم الخبر: 190540 تاريخ النشر: نيسان 05, 2017 الوقت: 15:59 الاقسام: منوعات  
صياد يكتشف سمكة لحمها أزرق اللون

صياد يكتشف سمكة لحمها أزرق اللون

نشر صياد أمريكي على حسابه بـ(انستغرام) لقطات غريبة جداً لسمكة اصطادها من أعماق البحر ليتفاجأ أثناء فتحها بأن لحمها أزرق اللون!.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، التقط الصياد لنفسه مقطعاً مصوراً أثناء اصطياده أحد أنواع (سمك القد) كانت مختبئة بين الصخور في قاع البحر، وتمكن بالفعل من اصطيادها برمح كان في يده، وهي طريقته المحترفة في الصيد.

وأصيب الصياد بالصدمة والدهشة بعدما فتح السمكة ليكتشف أن لحمها يكتسي باللون الأزرق، وحظي الفيديو بنحو 40 ألف مشاهدة على إنستغرام، كما تناقله مئات الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي.وذكرت الصحيفة أن 20% من (أسماك القد) يكتسي لحمها باللون الأزرق أو الفيروزي حيث يتضمن النظام الغذائي لتلك الأسماك كميات كبيرة من الكلوروفيل.

وتباينت تعليقات مستخدمي مواقع التواصل بين عدم معرفة البعض بهذا النوع على الإطلاق وبعضهم قال إنه لأول مرة يرى لحوم أسماك زرقاء اللون.

وبعضهم ذكر أن (صيد السمكة الزرقاء) رياضة شائعة ورائجة في الصيف على امتداد الشاطئ الشرقي للولايات المتحدة.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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