وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة بن دراي إنه تم إطلاق هذا الاسم على سيارة الاسعاف، لما تحتويه من أجهزة متطورة وذكية تسهم في إنقاذ الحالات المرضية الحرجة في زمن قياسي.

وأشار إلى أنه تم عرض المركبة في مؤتمر الإسعاف الدولي الثاني الذي انطلق بدبي، لافتاً إلى أنها تعمل بالطاقة الشمسية وتضم جهاز إنعاش قلبي آلي، وجهازاً ذكياً للصدمات القلبية، وتتميز بأرضية صممت بمواد خاصة مانعة للانزلاق.

وقال بن دراي: (تتميز السيارة بأنها تضم نقالة إسعاف ذكية تعمل باللمس لرفع وتنزيل المريض أو المصاب دون الحاجة الى تدخل المسعفين، ونظاماً لأشعة الليزر يمكن استخدامه في الأماكن المظلمة).ولفت إلى أن الخطة تتضمن إدخال عشر سيارات من هذا النوع خلال العام الجاري، ومثلها العام المقبل.