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رقم الخبر: 190536 تاريخ النشر: نيسان 05, 2017 الوقت: 15:50 الاقسام: منوعات  
عجوز تجوب العالم بسيارتها القديمة

عجوز تجوب العالم بسيارتها القديمة

قررت عجوز ألمانية تدعى هايدي هيستر أن تقوم بمغامرة تعيد إليها الحماس وروح المغامرة التي يعيشها عادة الشباب فجابت العالم بسيارة قديمة تملكها من طراز (هودو) صنع عام 1930 مع أن مثيلاتها اليوم أصبحت نادرة الوجود إذ ترتعش وتهتز وتنبعث منها رائحة بنزين قوية فليست بسيارة مناسبة لرحلة طويلة كهذه.

وتبلغ هيتسر من العمر 79 عاما، وظلت تعمل لفترة طويلة في مجال تجارة السيارات بالعاصمة الألمانية برلين وقد أمضت عامين وسبعة أشهر سويا في رحلة حول العالم بطول 84 ألف كيلومتر، حيث انطلقت هيتسر في رحلتها من برلين يوم 27 حزيران/يونيو عام 2014، متجهة نحو جنوب شرق أوروبا، ومنها إلى وسط وجنوب آسيا، ثم قامت بجولة في أستراليا، ومنها إلى نيوزيلندا قبل أن تعبر إلى الأميركتين. وتجولت هيتسر بسيارتها في الأميركتين الشمالية والجنوبية قبل أن تتجه إلى جنوب القارة الافريقية، ثم تأخذ طريقها شمالا عائدة إلى أوروبا .

وكتبت في مدونتها : « علمتني هذه الرحلة أن العائلة هي أهم شيء بجانب الأصدقاء.. الأصدقاء الحقيقيون».

ولدى عودتها من رحلتها الطويلة هذا الشهر، قادت هيتسر سيارتها هودو مثل المنتصرين أمام بوابة براندنبرغ الشهيرة في برلين، وسط هتافات من الجماهير على غرار لحظات الوصول إلى خط النهاية على الطريقة الهوليودية.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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