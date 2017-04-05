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رقم الخبر: 190535 تاريخ النشر: نيسان 05, 2017 الوقت: 15:48 الاقسام: منوعات  
عيون مريخية أدهشت الأطباء!

عيون مريخية أدهشت الأطباء!

قامت امرأة صينية بزيارة طبيب عيون إثر حكة وتهيج في عينيها، وأظهرت نتائج معاينة الطبيب أنها لا تعاني من أي مشاكل في الرؤية، إلا أن عينيها أدهشت الأطباء.

والأمر المثير للدهشة هو أن المرأة، البالغة من العمر 37 عاما، لديها قزحية حيث يمكن رؤية ما يشبه (الجدار) الذي يطوق مركز العين في القزحية، كما هو موضح في الصورة.

وقالت الدكتورة أندريا تاو من الجمعية الأمريكية لأخصائي النظارات: (هامش القزحية هو الجزء الأوسط الذي يملأ الفراغ بين الحدقة وجوف القرنية)، وأضافت أن هامش القزحية هو الجزء الأكثر كثافة من القزحية.

هذا وعلى الرغم من وجود حالات مشابهة لهذا (الجدار) المحيط بمركز العين، إلا أن حلقة الأنسجة المحيطة بالحدقة، لدى هذه المرأة الصينية، أكثر وضوحا مما هي عليه لدى المرضى الآخرين.

وأضافت تاو: (سبب هذه الحالة لا يزال غير معروف، ولكن الكثير من الناس يولدون بهذا النوع من الأعين. وهي حالة غير مؤذية تماما ولا ترتبط بأي مشاكل في الرؤية).يذكر أن أطباء عيون في بريطانيا اكتشفوا قدرة امرأة على رؤية الألوان أكثر بمليون مرة من الأشخاص العاديين.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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