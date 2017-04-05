أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العمل الإرهابي الذي وقع في بطرسبورغ يؤكد أن رابطة الدول المستقلة لا تزال معرضة للخطر الإرهابي وأن الوضع في هذا المجال لم يتحسن.

وقال بوتين في اجتماع مع قادة أجهزة الأمن في بلدان رابطة الدول المستقلة، "نرى للأسف أن الوضع لم يتحسن"، مؤكدا نعلم أن كلا من بلداننا واقعيا موقع محتمل لهجمات إرهابية.

وأضاف: هناك العديد من الأخطار التي تواجهها بلداننا، بما في ذلك الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، وكذلك الفساد وتأثير قوى خارجية تحاول بشكل أو بآخر التأثير في تطور الأوضاع السياسية الداخلية في دولنا.

وأعرب الرئيس الروسي عن قناعته بأن قادة الاستخبارات في رابطة الدول المستقلة يدركون أهمية التعاون وسيواصلون تطويره في المستقبل.

الى ذلك قال محققون روس يوم الأربعاء: إن ستة أشخاص احتجزوا في سان بطرسبرج للاشتباه بأنهم يجندون أفرادا لصالح تنظيم الدولة الإسلامية ويساعدون في أنشطة إرهابية.

وقالت لجنة التحقيق الحكومية في بيان إنه لا يوجد دليل على أن المحتجزين وهم مواطنون من دول في آسيا الوسطى مرتبطون بأي شكل بهجوم يوم الاثنين في محطة مترو بسان بطرسبرج.

ويشتبه في أن المحتجزين نشطون منذ نوفمبر تشرين الثاني 2015 في تجنيد مهاجرين من آسيا الوسطى لممارسة "نشاط إرهابي" وللانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة فتح الشام (النصرة سابقا).

*روسيا تعوّض ضحايا مترو سان بطرسبرغ

هذا وذكرت وسائل إعلام روسية، الأربعاء، أن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، أصدر مرسوما يقضي بتقديم المساعدة لضحايا وأهالي ضحايا التفجير، الذي هز مترو مدينة سان بطرسبرغ.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان له أنه سيتم صرف مبلغ 50 مليون روبل (ما يعادل 900 ألف دولار) من صندوق الدولة الاحتياطي، لمساعدة الحكومة المحلية لمدينة سان بطرسبرغ في تعويض ضحايا التفجير.

وتشير المعلومات إلى أنه سيصرف مبلغ مليون روبل لذوي القتلى، فيما سيخصص مبلغ 400 – 200 ألف روبل للمصابين، كل حسب إصابته.

ولم يكن الانتحاري الذي فجر نفسه في مدينة سان بطرسبرغ الروسية متطرفا حتى فبراير الماضي، عندما انقلبت حياته رأسا على عقب.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وكالة "انتر فاكس" الروسية، الأربعاء، إن أكبروين جليلوف (22 عاما) زار عائلته للمرة الأخيرة في جمهورية قرغيزستان في آسيا الوسطى خلال فبراير الماضي.

وبعد الزيارة "المريبة"، بدأ جليلوف في الابتعاد عن الآخرين وأصبح منطو على ذاته.

وفجر جليلوف نفسه الاثنين في محطة للقطارات بسان بطرسبرغ، وأدى الانفجار إلى مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين، كما وضع قنبلة أخرى وفجرها قبل تفجير نفسه.

وتعتقد أجهزة الأمن الروسية أن رحلة جليلوف كانت حاسمة في تطرفه حيث جرى تجنيده من قبل متشددين، لكن جيرانه يعتقدون أن بقاءه لفترة من الوقت وحيدا في روسيا ربما جعله عرضة للتجنيد.