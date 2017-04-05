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رقم الخبر: 190532 تاريخ النشر: نيسان 05, 2017 الوقت: 15:44 الاقسام: منوعات  
بيع منزل طفولة ترامب بـ 2 مليون دولار

بيع منزل طفولة ترامب بـ 2 مليون دولار

اشترت شركة مزادات عقارية منزل طفولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مدينة نيويورك بمبلغ 2.1 مليون دولار.

وتم بناء المنزل عام 1940 في حي كوينز بشكل معماري إنجليزي، وهو مكون من 5 غرف نوم.

وكان المنزل قد بيع منذ عدة أشهر بأقل من 2.1 مليون دولار بمئات الآلاف من الدولارات.

وقالت دار المزادات في بيان صحفي، إن السعر يمثل أرباحا بنسبة 50 في المئة لمستثمر مجهول اشترى المنزل في كانون الأول/ديسمبر الماضي مقابل مليون و390 ألف دولار أميركي.

وعاش والدا ترامب في المنزل عندما ولد في عام 1946 وكان ترامب يبلغ من العمر 4 سنوات عندما انتقلت العائلة إلى منزل أكثر فخامة في نفس الحي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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