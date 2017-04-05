أفلت فريق مانشستر يونايتد من هزيمة محققة أمام ضيفه إيفرتون وتعادل معه 1 ـ 1 الثلاثاء في المرحلة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب أولد ترافورد تقدم فيل جاجيلكا بهدف لإيفرتون في الدقيقة 22، لكن المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش خطف هدف التعادل القاتل لمانشستر في الدقيقة 94 من ضربة جزاء تزامنت مع طرد أشلي ويليامز لاعب إيفرتون.

ورفع مانشستر رصيده إلى 54 نقطة في المركز الخامس مقابل 51 نقطة لإيفرتون في المركز السابع.

وفرض مانشستر سيطرته على الدقائق الأولى وأهدر المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عدة فرص مبكرة.