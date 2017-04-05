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رقم الخبر: 190482 تاريخ النشر: نيسان 05, 2017 الوقت: 12:31 الاقسام: رياضة  
مانشستر يونايتد يفلت من كمين إيفرتون بتعادل قاتل

مانشستر يونايتد يفلت من كمين إيفرتون بتعادل قاتل

أفلت فريق مانشستر يونايتد من هزيمة محققة أمام ضيفه إيفرتون وتعادل معه 1 ـ 1 الثلاثاء في المرحلة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب أولد ترافورد تقدم فيل جاجيلكا بهدف لإيفرتون في الدقيقة 22، لكن المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش خطف هدف التعادل القاتل لمانشستر في الدقيقة 94 من ضربة جزاء تزامنت مع طرد أشلي ويليامز لاعب إيفرتون.

ورفع مانشستر رصيده إلى 54 نقطة في المركز الخامس مقابل 51 نقطة لإيفرتون في المركز السابع.

وفرض مانشستر سيطرته على الدقائق الأولى وأهدر المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عدة فرص مبكرة.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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