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رقم الخبر: 190481 تاريخ النشر: نيسان 05, 2017 الوقت: 12:27 الاقسام: محليات  
كمالوندي: ايران وهنغاريا سيتوقعان وثيقة التعاون النووي

كمالوندي: ايران وهنغاريا سيتوقعان وثيقة التعاون النووي

أعلن المتحدث بأسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي عن توقيع وثيقة التعاون النووي بين ايران وهنغاريا في اللقاء المرتقب بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية ومساعد رئيس الوزراء الهنغاري.

واضاف كمالوندي في تصريح لمراسل ارنا اليوم الاربعاء، ان وثيقة التعاون النووي بين ايران وهنغاريا سيتم التوقيع عليها يوم السبت القادم بين علي اكبر صالحي مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية وجولت شمين مساعد رئيس الوزراء الهنغاري.

ويأتي التوقيع على الوثيقة بعد الزيارات المتبادلة بين الطرفين سيما زيارة رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية الى بودابست.

واعلن مساعد رئيس الوزراء الهنغاري جولت شمين، أمس وخلال لقائه محافظ اصفهان إن هنغاريا وايران ستوقعان السبت المقبل على اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة النووية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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