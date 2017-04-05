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رقم الخبر: 190480 تاريخ النشر: نيسان 05, 2017 الوقت: 12:30 الاقسام: دوليات  
مقتل 6 واصابة 22 جراء تفجير انتحاري في لاهور الباكستانية

مقتل 6 واصابة 22 جراء تفجير انتحاري في لاهور الباكستانية

قتل ما لا يقل عن 6 اشخاص، بينهم 4 عسكريون، واصيب 22 اخرون جراء تفجير انتحاري في لاهور الباكستانية.

ووقع الحادث صباح اليوم في القسم الجنوبي الشرقي من المدينة، والعملية الارهابية كانت موجهة ضد العسكريين الذي كانوا يرافقون مجموعة من المتطوعين المشاركين في تعداد السكان.

واشارت هيئات امنية الى ان التفجير قام به انتحاري.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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