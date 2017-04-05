قتل ما لا يقل عن 6 اشخاص، بينهم 4 عسكريون، واصيب 22 اخرون جراء تفجير انتحاري في لاهور الباكستانية.

ووقع الحادث صباح اليوم في القسم الجنوبي الشرقي من المدينة، والعملية الارهابية كانت موجهة ضد العسكريين الذي كانوا يرافقون مجموعة من المتطوعين المشاركين في تعداد السكان.



واشارت هيئات امنية الى ان التفجير قام به انتحاري.



