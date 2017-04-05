اتصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ادان خلاله حادث بطرسبورغ الارهابي وتباحث معه حول تطورات المنطقة ومنها سوريا.

ودان ظريف في هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الثلاثاء، حادث التفجير الارهابي الذي وقع في مترو الانفاق بمدينة سان بطرسبورغ، وقدم المواساة للحكومة والشعب الروسي وذوي ضحايا هذا الحادث الارهابي.

كما تباحث الجانبان حول قضايا المنطقة خاصة سوريا، فضلا عن الاتفاقيات التي تم التوصل اليها بين البلدين اثناء زيارة الرئيس روحاني الى موسكو اخيرا، اضافة الى سائر القضايا ذات الاهتمام المشترك.