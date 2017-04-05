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رقم الخبر: 190477 تاريخ النشر: نيسان 05, 2017 الوقت: 11:43 الاقسام: محليات  
هزة ارضیة بقوة 6 درجات تضرب شمال شرق ایران

هزة ارضیة بقوة 6 درجات تضرب شمال شرق ایران

ضرب زلزال بقوة 6 درجات منطقة 'سفید سنغ ' بمحافظة خراسان الرضویة (شمال شرق ایران) عند الساعة العاشرة و40 دقیقة ( 6:10 تغ ) صباح الیوم الاربعاء . ومركز الزلزال كان فی مدینة 'سفید سنك' تبعد نحو 100 كم عن مدینة مشهد المقدسة.

وشعر بالهزة الارضیة سكان العدید من مدن محافظة خراسان الرضویة سیما مدینة مشهد، حیث اصیبوا بحالة من الهلع و الخوف، جعلتهم یغادرون منازلهم .
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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