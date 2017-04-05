هزة ارضیة بقوة 6 درجات تضرب شمال شرق ایران ضرب زلزال بقوة 6 درجات منطقة 'سفید سنغ ' بمحافظة خراسان الرضویة (شمال شرق ایران) عند الساعة العاشرة و40 دقیقة ( 6:10 تغ ) صباح الیوم الاربعاء . ومركز الزلزال كان فی مدینة 'سفید سنك' تبعد نحو 100 كم عن مدینة مشهد المقدسة.