الايراني رستمي يتسلم جائزة أفضل ربّاع في العالم لعام 2016 تسلم البطل الاولمبي الايراني كيانوش رستمي، جائزة أفضل ربّاع في العالم لعام 2016 وذلك خلال مراسم افتتاح بطولة رفع الاثقال العالمية للناشئين في بانكوك.