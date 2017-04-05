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رقم الخبر: 190476 تاريخ النشر: نيسان 05, 2017 الوقت: 11:43 الاقسام: رياضة  
الايراني رستمي يتسلم جائزة أفضل ربّاع في العالم لعام 2016

الايراني رستمي يتسلم جائزة أفضل ربّاع في العالم لعام 2016

تسلم البطل الاولمبي الايراني كيانوش رستمي، جائزة أفضل ربّاع في العالم لعام 2016 وذلك خلال مراسم افتتاح بطولة رفع الاثقال العالمية للناشئين في بانكوك.

وتمكن الربّاع رستمي من تحطيم الرقم القياسي العالمي والاولمبي بمنافسات رفع الاثقال، فئة وزن 85 كغم في دورة الالعاب الاولمبية ريو 2016 التي اقيمت بالبرازيل اغسطس/آب الماضي.

فيما نالت التايلندية "سوبيتا تاناسان" جائزة أفضل ربّاعة في عام 2016.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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