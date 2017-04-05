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|رقم الخبر: 190476
|تاريخ النشر: نيسان 05, 2017
|الوقت: 11:43
|الاقسام: رياضة
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الايراني رستمي يتسلم جائزة أفضل ربّاع في العالم لعام 2016
تسلم البطل الاولمبي الايراني كيانوش رستمي، جائزة أفضل ربّاع في العالم لعام 2016 وذلك خلال مراسم افتتاح بطولة رفع الاثقال العالمية للناشئين في بانكوك.
وتمكن الربّاع رستمي من تحطيم الرقم القياسي العالمي والاولمبي بمنافسات رفع الاثقال، فئة وزن 85 كغم في دورة الالعاب الاولمبية ريو 2016 التي اقيمت بالبرازيل اغسطس/آب الماضي.
فيما نالت التايلندية "سوبيتا تاناسان" جائزة أفضل ربّاعة في عام 2016.
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