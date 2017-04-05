أعلن رئيس هيئة التايكواندو في محافظة مازندران (شمال ايران) عن موافقة 22 منتخبا من 18 بلدا للمشاركة في الدورة الـ28 للمسابقات الدولية للتايكوندو (كأس الفجر) للرجال والدورة السابعة للسيدات باستضافة محافظة مازندران.

واضاف فيض الله نفجم في تصريح لارنا ان هذه المسابقات ستقام يومي 16 و17 نيسان في قاعة سيد رسول حسيني ساري الرياضية.

وصرح بان الدول التي اعلنت استعدادها للمشاركة في المسابقات هي العراق (3 منتخبات) وروسيا ( منتخبان) وتركمنستان واليونان وارمينيا واذربيجان وباكستان وافغانستان وعمان ولوكسمبورغ وبلجيكا وبيلاروسيا واوكرانيا وطاجيكستان وتركيا وبلغاريا وافغانستان.