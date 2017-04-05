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رقم الخبر: 190474 تاريخ النشر: نيسان 05, 2017 الوقت: 11:40 الاقسام: رياضة  
ايران تتعادل ايجابيا مع كرواتيا بكرة الصالات

ايران تتعادل ايجابيا مع كرواتيا بكرة الصالات

تعادل المنتخب الايراني لكرة الصالات امام نظيره الكرواتي 1-1 في ثاني مباراة ودية تجريبية جرت بينهما في مدينة دوبرونيك الكرواتية الثلاثاء، سجل هدف ايران في هذه المباراة قدرت بهادري.

وكان المنتخب الايراني بقيادة المدرب محمد ناظم الشريعة قد خاض مباراته الودية الاولى امام كرواتيا الاثنين وخسر فيها بنتيجة 4-2.

يذكر أن عددا من لاعبي المنتخب لم يتمكنوا من مرافقته الى كرواتيا، لعدم اصدار تاشيرات الدخول لهم.

وتاتي هاتان المباراتان في اطار استعدادات المنتخب الوطني الايراني لخوض منافسات بطولة كاس امم آسيا لكرة الصالات.

ومن الجدير بالذكر أن ايران كانت قد قدمت عروضا رائعة في بطولة كأس العالم لكرة الصالات خلال العام الماضي، توّجتها باحراز المركز الثالث بعد فوزها على البرتغال بركلات الترجيح.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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