وينقل القطار السياحي الروسي- الايراني 47 مسافرا و طاقما يتألف من 27 شخصا.

وهذا هو القطار السياحي السابع الذي يصل الى مدينة اصفهان منذ دخول خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) حيز التنفيذ.

وينقل القطار السياحي الروسي-الايراني سياح من امريكا واروبا و اسيا الى ايران للتعرف على معالمها التاريخية والثقافية.

وبدأ القطار رحلته قبل اسبوعين من العاصمة الروسية موسكو و بعد ما عبر كازاخستان واوزبكستان وتركمنستان وصل قبل يومين الى مدينة مشهد (شمال شرق) ثم توجه الى مدينتي كرمان ويزد قبل وصوله الى اصفهان على ان يغادرها غدا الخميس متوجها الى شيراز (جنوب).

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