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رقم الخبر: 190473 تاريخ النشر: نيسان 05, 2017 الوقت: 11:40 الاقسام: سياحة  
وصول قطار السياح الاجانب الي مدينة اصفهان

وصول قطار السياح الاجانب الي مدينة اصفهان

وصل القطار السياحي الروسي- الايراني صباح اليوم الاربعاء الي مدينة اصفهان (وسط).

وينقل القطار السياحي الروسي- الايراني 47 مسافرا و طاقما يتألف من 27 شخصا.
وهذا هو القطار السياحي السابع الذي يصل الى مدينة اصفهان منذ دخول خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) حيز التنفيذ.
وينقل القطار السياحي الروسي-الايراني سياح من امريكا واروبا و اسيا الى ايران للتعرف على معالمها التاريخية والثقافية.
وبدأ القطار رحلته قبل اسبوعين من العاصمة الروسية موسكو و بعد ما عبر كازاخستان واوزبكستان وتركمنستان وصل قبل يومين الى مدينة مشهد (شمال شرق) ثم توجه الى مدينتي كرمان ويزد قبل وصوله الى اصفهان على ان يغادرها غدا الخميس متوجها الى شيراز (جنوب).
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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