بدأت الاثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمال ورشة حول تبادل الخبرات في مجال محاربة التطرف والعنف، والتي تنظمها موريتانيا بالتعاون مع مجموعة دول الساحل الخمس وهيئة "كونراد" الألمانية.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني أحمد ولد أهل داوود أن ما يشهده العالم اليوم من تنامٍ لظاهرة التطرف والإرهاب يحتم على المجموعة الإقليمية تضافر الجهود وتنسيق آليات العمل، سعيا إلى بلورة رؤية أمنية موحدة للتصدي لهذه الظاهرة المدمرة التي أصبحت تؤرق العالم بأسره.

بدوره، أبرز الأمين الدائم لمجموعة دول الساحل الخمس، ناجم محمد أهمية هذه الورشة التي تتناول إشكالية الإرهاب والتطرف وتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين من هذه الدول.

من جانبه، أوضح ممثل هيئة "كونراد" الألمانية، تنكو وويبزاهل أن الهيئة تدعم مواجهة التطرف، مضيفا أن أهمية هذا الاجتماع تكمن في تبادل الآراء والتجارب حول ظاهرة الإرهاب.