  • الثلاثاء ٧ رجب ١٤٣٨
  • الثلاثاء , أبريل 04, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190472 تاريخ النشر: نيسان 04, 2017 الوقت: 20:34 الاقسام: عربيات  
5 دول إفريقية تبحث في العاصمة الموريتانية سبل محاربة التطرف والعنف

5 دول إفريقية تبحث في العاصمة الموريتانية سبل محاربة التطرف والعنف

بدأت الاثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمال ورشة حول تبادل الخبرات في مجال محاربة التطرف والعنف، والتي تنظمها موريتانيا بالتعاون مع مجموعة دول الساحل الخمس وهيئة "كونراد" الألمانية.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني أحمد ولد أهل داوود أن ما يشهده العالم اليوم من تنامٍ لظاهرة التطرف والإرهاب يحتم على المجموعة الإقليمية تضافر الجهود وتنسيق آليات العمل، سعيا إلى بلورة رؤية أمنية موحدة للتصدي لهذه الظاهرة المدمرة التي أصبحت تؤرق العالم بأسره.

بدوره، أبرز الأمين الدائم لمجموعة دول الساحل الخمس، ناجم محمد أهمية هذه الورشة التي تتناول إشكالية الإرهاب والتطرف وتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين من هذه الدول.

من جانبه، أوضح ممثل هيئة "كونراد" الألمانية، تنكو وويبزاهل أن الهيئة تدعم مواجهة التطرف، مضيفا أن أهمية هذا الاجتماع تكمن في تبادل الآراء والتجارب حول ظاهرة الإرهاب.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: نواكشوط/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/3637 sec