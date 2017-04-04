حملت الأحزاب السياسية السودانية، أجهزة أمن النظام الحاكم في السودان مسؤولية تصاعد الأحداث بين قبيلتي الحمر والكبابيش بولاية غرب كردفان، التي تشهد قتالا بين الطرفين على خلفية سرقة ماشية، وتجاوزت حصيلة القتلى أكثر من أربعين قتيلا.

وقال حزب الأمة القومي في بيان أصدره مساء الاثنين، إن ما يجري بين قبيلتي الحمر والكبابيش بولاية غرب كردفان من أحداث دامية، وتصرفات مؤسفة تزداد ضحاياها بوتيرة متصاعدة، ومهما كانت أسباب هذا الاقتتال فإنه مُقلق ومرفوض ومدان، ومنذ ورود النبأ انتظمت جهود مؤسسات الحزب وقياداته على عدة مسارات لحل الأزمة وصون دماء السودانيين.

من جانبه دعا حزب المؤتمر السوداني، الأجهزة الشرطية و الأمنية و المؤسسات العدلية للتدخل و ترك دور المتفرج في النزاع بين قبيلتي الحمر و الكبابيش في ولاية غرب كردفان.

وحمل البيان أجهزة أمن النظام الحاكم في السودان مسؤولية تصاعد الأحداث، داعياً الحكومة وأجهزتها الشرطية والأمنية ومؤسساتها العدلية بترك دور المتفرج والقيام بدورها في حفظ الأمن والسلم و بذل الجهد من أجل إيقاف ازهاق الأرواح عبر تدابير تحقق العدالة بين الأطراف المتنازعة.