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رقم الخبر: 190470 تاريخ النشر: نيسان 04, 2017 الوقت: 20:29 الاقسام: عربيات  
"حركة الشباب" الصومالية تسيطر على مدينة البور في جالمودوج

"حركة الشباب" الصومالية تسيطر على مدينة البور في جالمودوج

سيطرت "حركة الشباب الصومالية" على مدينة البور في منطقة جالمودوج المتمتعة بحكم شبه ذاتي في الصومال بعد مغادرة القوات الإثيوبية.

ونقلت وكالة (رويترز) عن برهان وارسام وزير الموانئ والنقل البحري في منطقة جالمودوج قوله في وقت متأخر الاثنين: "إن القوات الإثيوبية غادرت المدينة... نتيجة لذلك استولى عليها الشباب الاثنين".

وقال مسؤولون من المنطقة: إن القوات الإثيوبية، وهي جزء من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (أميصوم) فضلا عن قوات من أوغندا وكينيا ودول أخرى، انتزعت السيطرة على المدينة من الحركة في 2014.

ومن جهته أكد حسن يعقوب، زعيم حركة الشباب لمنطقة جالجادود في جالمودوج، أن الحركة استعادت السيطرة على المدينة.

وقال "سيطرنا عليها ولم يكن هناك أي سكان خلال السنوات الثلاث التي سيطرت فيها القوات الإثيوبية على المدينة". 

وطردت قوات أميصوم وقوات الجيش الصومالي حركة الشباب من معاقلها في الصومال لكن الحركة لا تزال تسيطر على بعض المناطق الريفية وعادة ما تشن هجمات على غرار حرب العصابات وتشن أيضا هجمات متكررة بالقنابل والسيارات المفخخة على العاصمة مقديشو.

 

 
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مصدر الخبر: مقديشو/وكالات
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