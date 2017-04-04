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رقم الخبر: 190469 تاريخ النشر: نيسان 04, 2017 الوقت: 20:26 الاقسام: عربيات  
الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها من طرابلس لجربة التونسية

الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها من طرابلس لجربة التونسية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، إعادة تشغيل الخط الجوي بين طرابلس ومدينة جربة التونسية بعد توقف دام 6 سنوات.

وقال المكتب الإعلامي بشركة الخطوط الجوية الليبية على موقعه الرسمي الثلاثاء، أن حركة الطيران بين طرابلس وجربة جنوب شرقي تونس ستستأنف بداية من يوم الخميس المقبل.

وأوضح مكتب الإعلام أن الشركة ستسير رحلتين إلى الجزيرة التونسية يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.

 

 
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مصدر الخبر: طرابلس-ليبيا/وكالات
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