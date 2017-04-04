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رقم الخبر: 190468 تاريخ النشر: نيسان 04, 2017 الوقت: 20:20 الاقسام: عربيات  
البرلمان اﻷردني: الاحتلال الصهيوني مصدر الإرهاب بالمنطقة

البرلمان اﻷردني: الاحتلال الصهيوني مصدر الإرهاب بالمنطقة

أكد رئيس مجلس النواب اﻷردني المهندس عاطف الطراونة، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والقدس، هو المصدر الأساسي لتغذية التطرف والإرهاب في المنطقة.

وقال الطراونة، في كلمة له بأعمال الدورة 136 للاتحاد البرلماني الدولي في بنغلادش: إن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، هو مدخل التطرف، ولا سبيل لصد المتطرفين سوى بردع التطرف الأول في المنطقة وهو التطرف الإسرائيلي، والذي أيضا أخل بقيم العدالة والمساواة، فجعل الفلسطينيين دالة الظلم الدولي، عبر تغييب تطبيق قرارات الشرعية الدولية وازدواجية المعايير في التعامل مع "اسرائيل" وإرخاء الحبل لعدوانها وطغيانها ضد شعب أعزل.

ووفقا لبيان صدر اﻻثنين بعمان، أشار رئيس مجلس النواب اﻷردني، في كلمته، إلى أن القمة العربية والقادة العرب، أجمعوا على أولوية القضية الفلسطينية وأن لا سبيل إلا باتباع النهج السلمي عبر مفاوضات الوضع النهائي، الواجب أن تكفل للفلسطينيين حق قيام دولتهم كاملة السيادة والكرامة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، بعد وضع حد قانوني حاسم للاعتداءات الإسرائيلية المتطرفة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

 

 
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مصدر الخبر: عمان-الأردن/وكالات
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